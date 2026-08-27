Владельцев НПЗ прижали: почему указ Путина вызвал дикую панику у толстосумов

Шок для олигархов: государство заберет заводы у тех, кто экономил на защите от дронов.Президент России 24 августа подписал указ № 604 "О мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры России".
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