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Царьград

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Владельцев НПЗ прижали: почему указ Путина вызвал дикую панику у толстосумов

Владельцев НПЗ прижали: почему указ Путина вызвал дикую панику у толстосумов

Шок для олигархов: государство заберет заводы у тех, кто экономил на защите от дронов.Президент России 24 августа подписал указ № 604 "О мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры России".

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