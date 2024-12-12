Продавец Агронум: скидки выше даже 30% должны вызывать подозрения

Огромные скидки на маркетплейсах, часто достигающие 90–95%, кажутся невероятно выгодными. Иногда большие скидки – сигнал того, что продавец пытается распродать остатки товара со склада, так как платит за хранение, что может свести прибыль к нулю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии