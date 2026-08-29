Возрождённая советская авиационная легенда прилетит на ВЭФ-2026

Ключевыми экспонатами экспозиция Госкорпорации Ростех на ВЭФ-2026 во Владивостоке станут полностью российский турбовинтовой самолет Ил-114-300 и вертолёт Ми-171А3 в модификации с салоном повышенной комфортности, сообщает PRIMPRESS.
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