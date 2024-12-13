Ефимов: в Бутырском районе возведут детский сад на 300 воспитанников

Как сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов, согласно подписанному с городом соглашению о долевом участии инвестор начал строительство детского сада на 300 мест на улице Руставели.
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