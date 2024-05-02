Виновник ДТП, в котором серьёзно пострадала 2-летняя девочка, предстанет перед судом

Перед судом предстанет 42-летний житель Мордовского округа. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое в нетрезвом состоянии.
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