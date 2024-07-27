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Назаров об открытии Олимпиады: «Полный провал, форменное фрик-шоу. Сами Игры запомнятся не только заваленным стартом, но и парижскими крысами с бомжами»

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