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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фредерик Вассер об отказе от пит-стопа в режиме VSC: «Хэмилтону пришлось бы обгонять, с этим у «Феррари» проблемы»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер прокомментировал решение команды не проводить пит-стоп Льюису Хэмилтону в режиме виртуальной машины безопасности (VSC) на Гран-при Италии .

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