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Врач Шаманская: в питании лучше придерживаться правила «80/20»

Врач Шаманская: в питании лучше придерживаться правила «80/20»

При составлении рациона стоит придерживаться принципа «80/20». Около 80% рациона — это продукты, которые составляют основу: овощи, фрукты, цельнозерновые, бобовые, рыба, птица, яйца, творог, орехи, семена, растительные масла.

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