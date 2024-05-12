Это дар: как петербургские медсестры помогают спасать самых маленьких пациентов

Сегодня отмечается Международный день медицинской сестры В Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий (Первую детскую больницу) на Авангардной улице поступают малыши начиная с первых часов жизни.
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