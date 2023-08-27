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«Динамо» анонсировало переход Карраскаля из ЦСКА

«Динамо» анонсировало переход Карраскаля из ЦСКА

Бело-голубые анонсировали трансфер хавбека роликом, где виден его силуэт и номер 8, под которым он выступал в ЦСКА и сборной Колумбии.

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