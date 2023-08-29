Работа ДВФУ по внедрению курса основ российской государственности в ДФО отмечена на государственном уровне

Представители Дальневосточного федерального университета приняли участие в итоговой конференции, посвященной разработке образовательного модуля «Основы российской государственности».
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