Татьяна Волосожар: «Наши Игры и современные – это просто две разные вселенные, мы соревновались в другом мире. Без масок, перчаток и антисептика»

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар поделилась мнением об Олимпиаде-2022 в Пекине.
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