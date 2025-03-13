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У Счетной палаты запланировано 113 мероприятий, связанных с национальными целями

У Счетной палаты запланировано 113 мероприятий, связанных с национальными целями

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко В 2024 году у Счетной палаты РФ запланировано 113 мероприятий, связанных с национальными целями, заявил председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук на заседании Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

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