У Счетной палаты запланировано 113 мероприятий, связанных с национальными целями

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко В 2024 году у Счетной палаты РФ запланировано 113 мероприятий, связанных с национальными целями, заявил председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук на заседании Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
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