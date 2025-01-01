У части карт Visa и Masterсard истекли сертификаты безопасности

Global Look Press/Ralph Kerpa/imagebroker.com У некоторых банковских карт международных платежных систем Visa и Masterсard с 1 января истекли сертификаты безопасности, из-за чего они могут не срабатывать в некоторых терминалах и банкоматах, предупредил представитель Центробанка.
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