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Регионы России

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Nvidia инвестирует $1,5 млрд в разработчика дата-центров SB Energy

Nvidia инвестирует $1,5 млрд в разработчика дата-центров SB Energy

SB Energy управляет 8,8 гигаваттами мощностей дата-центров по контрактам и на стадии строительства, включая проекты в Техасе и Огайо.

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