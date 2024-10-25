ПСРМ: Требуем от властей элементарного уважения к молдавской диаспоре в России

«Просим власти Молдовы проявить элементарное уважение к молдавской диаспоре, проживающей в России» – говорится в послании Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), которая требует открыть в Российской Федерации 5 избирательных участков, как это было ранее предусмотрено ЦИК, и напечатать необходимый тираж избирательных бюллетеней для молдаван для второго тура президентских выборов от 3 ноября.