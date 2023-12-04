Не стоит забывать, что для Запада любые доходы - это лишь премия в войне за мировое господство*

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Ведомости. Медведев заявил, что Остин раскрыл причину участия США в конфликте на УкраинеМинистр обороны США Ллойд Остин назвал причину  вмешательства Вашингтона в конфликт России и Украины, которая состоит в необходимости модернизации оборонной промышленности его страны на $40 млрд.

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