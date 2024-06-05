«Люди делают сумасшедшие вещи»: детектив со стажем в 30 лет рассказал, как пытаются скрыть измену от партнера

Частный детектив Леон Росберг заявил, что в 60% случаев люди изменяют с теми, кого хорошо знают. В беседе с прессой профессионал решил поделиться самыми необычными приемами, с помощью которых женщины и мужчины пытаются скрыть свою измену.
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