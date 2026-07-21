Украинский гимнаст Верняев: страны ЕС не смогут отменить возвращение России

Украинский гимнаст Олег Верняев, который является олимпийским чемпионом 2016 года на брусьях, заявил, то инициатива девяти стран Евросоюза никак не помешает российским спортсменам вернуться на международные соревнования.
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