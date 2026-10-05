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Царьград

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В Москве 700 педагогов обсудили ИИ и профориентацию школьников

В Москве 700 педагогов обсудили ИИ и профориентацию школьников

В Москве прошли Форум классных руководителей и первый в стране Форум директоров школ, собравшие более 700 педагогов и 300 руководителей образовательных учреждений.

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