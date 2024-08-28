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Мы из Советского Союза

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  • владимир рябченко
    толку от них...Некоторые проворо...
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    А в 90-х такую же штуку провернули с авианесущими крейсерами... Лихие ребята рвутся к власти...Сделка века - как...

Некоторые проворовавшиеся чиновники рвутся в зону Операции

Некоторые проворовавшиеся чиновники рвутся в зону Операции

Последний шанс искупить вину: "Индульгенция на-минималках" не пройдетФото: globallookpress.com/Tsitsagi Nikita Новая российская реальность может оказаться не по вкусу некоторым высокопоставленным чиновникам и депутатам.

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владимир рябченко
толку от них...
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