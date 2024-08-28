Некоторые проворовавшиеся чиновники рвутся в зону Операции

Последний шанс искупить вину: "Индульгенция на-минималках" не пройдетФото: globallookpress.com/Tsitsagi Nikita Новая российская реальность может оказаться не по вкусу некоторым высокопоставленным чиновникам и депутатам.
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