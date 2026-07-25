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Пункт-А

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Работников торговой сферы Астраханской области отметили в честь профессионального праздника

Работников торговой сферы Астраханской области отметили в честь профессионального праздника

В Астрахани состоялось праздничное мероприятие, посвящённое Дню работника торговли. Специалистов отрасли поздравил вице-губернатор, председатель правительства региона Денис Афанасьев, который подчеркнул значимость их труда.

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