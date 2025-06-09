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Добрый Мир

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Лукашенко предложил установить памятник Си Цзиньпину в Белоруссии

Лукашенко предложил установить памятник Си Цзиньпину в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин сам предложил построить за счет Китая Национальный футбольный стадион и сделать подарок белорусам, и поблагодарил «своего друга».

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