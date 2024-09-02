В Магнитогорске наградили лучшие дворовые команды по футболу

МАГНИТОГОРСК, 2 сентября, ФедералПресс. В Магнитогорске прошли финальные матчи и награждение лучших дворовых футбольных команд турнира памяти Александра Гурова на кубок Магнитогорского городского собрания депутатов (МГСД).
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