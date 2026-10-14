Главное в тезисах: Позиция Михалкова: режиссёр и народный артист РСФСР Никита Михалков допускает прощение тех, кто покинул Россию после начала СВО, но вернулся, осознав ошибку.
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