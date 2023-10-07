В Нижегородской области в пожаре сгорела семья из пяти человек

В Нижегородской области семья из пяти человек погибла в результате пожара в жилом доме. Трагедия произошла в населенном пункте Слизнево городского округа Арзамас, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по региону.
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