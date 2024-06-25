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Аргументы и Факты

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Медведев: санкции Евросоюза становятся все более бредовыми

Медведев: санкции Евросоюза становятся все более бредовыми

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил в своем англоязычном Telegram-канале, что новый пакет санкций Европейского Союза против России не даст ожидаемых результатов и станет очередным проявлением враждебного отношения.

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Комментарии
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Eduard
Бред и то,что Россия их терпит,а не оккупирует Европу.Терпим,азачем?
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