Почему жалоба в Комитет по правам человека ООН в Вильнюсе превращается в «помощь России против Литвы»? Как уголовное дело о 12 видео на YouTube может обернуться сроком от 2 до 7 лет? Почему георгиевская ленточка оказалась «экстремистским символом», а святой Георгий — запрещённым греком? И как языковая политика Бельгии и Швейцарии обнажает двойные ста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Елена Кондратьева...
- ВВ Макрон объявил во...
- Макрон объявил во...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым