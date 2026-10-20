Поче­му жало­ба в Коми­тет по пра­вам чело­ве­ка ООН в Виль­ню­се пре­вра­ща­ет­ся в «помощь Рос­сии про­тив Лит­вы»? Как уго­лов­ное дело о 12 видео на YouTube может обер­нуть­ся сро­ком от 2 до 7 лет? Поче­му геор­ги­ев­ская лен­точ­ка ока­за­лась «экс­тре­мист­ским сим­во­лом», а свя­той Геор­гий — запре­щён­ным гре­ком? И как язы­ко­вая поли­ти­ка Бель­гии и Швей­ца­рии обна­жа­ет двой­ные ста.