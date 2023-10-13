"Просим по-человечески": ситуация на дороге возмутила мам Приморья

Жительница Уссурийска пожаловалась в сети (18+) на работу местных светофоров. Со слов женщины, ей не хватает 15 секунд перейти дорогу с ребенком на руках, в итоге каждый день дорога до магазина превращается в аттракцион на выживание.
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