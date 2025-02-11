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В Гватемале в ДТП с автобусом погибли более 50 человек

В Гватемале в ДТП с автобусом погибли более 50 человек

Авария с автобусом в Гватемале унесла жизнь больше полусотни людей.В Гватемале случилось страшное ДТП с пассажирским автобусом, погиб 51 человек, сообщает издание Emisoras Unidas.

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