Он стратегически важный - Город-Герой Севастополь, «боец и непотопляемый авианосец», во все времена, со дня его основания

Легендарный Севастополь, а он воистину легенда на этой земле. Со дня своего основания 14 июня 1783 года город был, есть и будет объектом, определяющим стратегию существования всех стран Черноморья, да и не только.
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