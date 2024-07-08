В Новосибирске судят 18-летнего диверсанта

Молодой человек ради заработка повредил имущество «РЖД» и сотового оператора на 800 тысяч рублей. Сегодня, 8 июля 2024 года в Новосибирском областном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении Павла Бугая.
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