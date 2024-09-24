30 сентября в малом зале ДК"Победа" пройдет патриотический концерт, в честь Дня воссоединения новых регионов с Россией.
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30 сентября в малом зале ДК"Победа" пройдет патриотический концерт, в честь Дня воссоединения новых регионов с Россией.