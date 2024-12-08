«Ну какой расчет?»: история любви 79-летнего Петросяна и 35-летней Брухуновой

Впервые они познакомились, когда Татьяне было чуть за 20. Юморист Евгений Петросян женился на своей молодой помощнице Татьяне шесть лет назад, а вместе они уже более 10 лет, однако пересуды и колкие комментарии в адрес пары продолжают сыпаться со стороны общественности.