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Минздрав Дагестана назвал число пострадавших в результате беспорядков в аэропорте

Минздрав Дагестана назвал число пострадавших в результате беспорядков в аэропорте

В данный момент ситуация находится под контролем силовиков.Пресс-служба Министерства здравоохранения Дагестана сообщила, что в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали более двадцати человек.

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