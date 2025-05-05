В Алматинской области разобрали и разграбили конфискованный тягач на 100 миллионов тенге

Прокуратура Алматинской области обнаружила грубые нарушения при хранении конфискованного имущества - тягач Volvo был разобран на штрафстоянке, а другой автомобиль Mercedes и вовсе скрыт от конфискации, передает inAlmaty.
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