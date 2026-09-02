Минпросвещения определило продолжительность школьного дня

Учеба в школе должна начинаться не раньше 8.00 и заканчиваться не позднее 19.00 при наличии второй смены.
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