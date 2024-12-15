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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Диалло из «МЮ» набрал 9 очков за игру против «Сити». У полузащитника заработанный пенальти и победный гол

При счете 0:1 на 87-й минуте Амад Диалло заработал пенальти, который реализовал Бруну Фернандеш. Позже на 90-й минуте Диалло забил победный гол.

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