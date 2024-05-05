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Серхио Перес: «В гонке мы еще вполне можем сделать дубль»

Перес рассказал о целях на предстоящий Гран-при Майами. Пилот «Ред Булл» объяснил причину, по которой в квалификации показал лишь четвертое время.

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