Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Лёша Свик попал в больницу в остром состояниии

Уральский певец Лёша Свик был экстренно госпитализирован с внутренним кровотечением желудка. По информации его супруги Ксении, опубликованной в соцсетях, ранее у неё и их дочери наблюдалась высокая температура, а к вечеру 9 мая ухудшилось состояние музыканта.

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