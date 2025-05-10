Лёша Свик попал в больницу в остром состояниии

Уральский певец Лёша Свик был экстренно госпитализирован с внутренним кровотечением желудка. По информации его супруги Ксении, опубликованной в соцсетях, ранее у неё и их дочери наблюдалась высокая температура, а к вечеру 9 мая ухудшилось состояние музыканта.