В Смоленске назначили нового заместителя начальника УМВД

Им стал Сергей Кулагин. Его назначили приказом МВД России от 4 мая текущего года. Сергей Кулагин награжден ведомственными наградами МВД России: знаком «Почетный сотрудник МВД», медалями «За доблесть в службе», «За отличие в службе» III, II и I степени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии