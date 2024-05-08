В Смоленске назначили нового заместителя начальника УМВД

Им стал Сергей Кулагин. Его назначили приказом МВД России от 4 мая текущего года. Сергей Кулагин награжден ведомственными наградами МВД России: знаком «Почетный сотрудник МВД», медалями «За доблесть в службе», «За отличие в службе» III, II и I степени.