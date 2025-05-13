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Операция «Дети»: сельская учительница спасла в 1942-ом свыше трех тысяч детей

Операция «Дети»: сельская учительница спасла в 1942-ом свыше трех тысяч детей

С 23 июля по 14 августа в 1942 году прошла самая масштабная операция по спасению детейВ городе Городце Нижегородской области, на площади Пролетарской, стоит памятник сельской учительнице Матрене Вольской.

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