В России продают 70-летнее авто с пробегом менее 1 тыс. км

В городе Сысерть (Свердловская область) выставили на продажу ГАЗ М-20 «Победа» коричневого цвета. Автомобиль, согласно опубликованному объявлению, был выпущен в 1955 году, но пробег за все эти 70 лет эксплуатации составил менее 1 тыс.