The US Sun: житель США попытался отобрать выигрыш в $2,04 млрд у победителя

Осенью 2022 года 31-летний Эдвин Кастро выиграл в лотерее Powerball больше двух миллиардов долларов, однако мужчина по имени Хосе Ривера заявил, что выигрышный билет на самом деле купил он, и подал в суд на победителя.
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