Пашинян и Лукашенко поругались

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите ЕАЭС 26 декабря поспорил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по поводу участия Еревана в следующем заседании Высшего Евразийского экономического совета.
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