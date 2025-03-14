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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маркус Томпсон: «Потомки будут относиться к Йокичу с тем же недоверием, что мы относимся к Чемберлену и Абдул-Джаббару»

«В будущем нам не будут верить, когда мы будем рассказывать о величии Николы Йокича. Так же, как поколение X не верило, что Уилт Чемберлен, Карим Абдул-Джаббар и Джерри Уэст были настолько хороши, как утверждали наши отцы.

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