Маркус Томпсон: «Потомки будут относиться к Йокичу с тем же недоверием, что мы относимся к Чемберлену и Абдул-Джаббару»

«В будущем нам не будут верить, когда мы будем рассказывать о величии Николы Йокича. Так же, как поколение X не верило, что Уилт Чемберлен, Карим Абдул-Джаббар и Джерри Уэст были настолько хороши, как утверждали наши отцы.