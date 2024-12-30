Лавров заявил о причастности НАТО к ударам дальнобойными ракетами по РФ

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ответил на критику Москвы со стороны Запада относительно «эскалации конфликта на Украине», заявив, что альянсу НАТО следует сначала «внимательнее посмотреть на себя», прежде чем выдвигать обвинения против РФ.