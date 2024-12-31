Царьград ФОТО: © KOMSOMOLSKAYA PRAVDA/ GLOBAL LOOK PRESS Карен Шахназаров снова напомнил про тревожную тенденцию, которая наблюдается сегодня в России благодаря действиям определённых элит.
Так жёстко Карен Шахназаров ещё не формулировал: "Надо заканчивать с этим"
Комментарии
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тн
татьяна неструева
а шахназаров еще какая гнида и русофоб . за конституцию бился чтобы не упоминать русский народ . видите ли другие обидятся . мразь
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4 час.
Алексей Тан
А ЭТО и есть ИХ конечная задача..... подмена СОБОЙ ...русского народа.... И как в БЛЕВОТИНЕ французкого "графа" и озвучкой Симонян... Евреи, Армяне,Грузины и есть.... русский народ.
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3 час.
Семен Демин
Шахназаров прав на все 100! Россия находится в расслабленном состоянии. Чего ждем? Прихода Трампа? Ничего хорошего от этого прихода для нас не будет. Непозволительная, преступная расслабуха!
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1 час.
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