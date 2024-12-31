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Свежие комментарии

  • vasechkin7
    А ты сам где, на диване. Пускай дядя придёт и решит наши проблемы.Чем опасен визовы...
  • igor kim
    И чем больше нам делают зла, тем больше ненавидят.Знаете, чего они ...
  • Сергей Потемкин
    А кого не ставь , толку не будет. 1500 лет истории это показали. Место тут такое, заколдованное. Да и ресурсов стольк...Населению России ...

Так жёстко Карен Шахназаров ещё не формулировал: "Надо заканчивать с этим"

Так жёстко Карен Шахназаров ещё не формулировал: "Надо заканчивать с этим"

Царьград ФОТО: © KOMSOMOLSKAYA PRAVDA/ GLOBAL LOOK PRESS Карен Шахназаров снова напомнил про тревожную тенденцию, которая наблюдается сегодня в России благодаря действиям определённых элит.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
а шахназаров еще какая гнида и русофоб  .  за конституцию  бился  чтобы не упоминать русский  народ  .   видите ли  другие обидятся  .  мразь
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4 час.
Алексей Тан
А ЭТО и есть ИХ конечная задача..... подмена СОБОЙ ...русского народа.... И как в БЛЕВОТИНЕ французкого &quot;графа&quot; и озвучкой Симонян... Евреи, Армяне,Грузины и есть.... русский народ.
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3 час.
Семен Демин
Шахназаров прав на все 100!  Россия находится в расслабленном состоянии. Чего ждем?  Прихода Трампа? Ничего хорошего от этого прихода для нас не будет. Непозволительная, преступная расслабуха!
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1 час.

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