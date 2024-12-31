Так жёстко Карен Шахназаров ещё не формулировал: "Надо заканчивать с этим"

тн татьяна неструева а шахназаров еще какая гнида и русофоб . за конституцию бился чтобы не упоминать русский народ . видите ли другие обидятся . мразь

Алексей Тан А ЭТО и есть ИХ конечная задача..... подмена СОБОЙ ...русского народа.... И как в БЛЕВОТИНЕ французкого "графа" и озвучкой Симонян... Евреи, Армяне,Грузины и есть.... русский народ.