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Черника как супергерой сердца: тайна ягоды, спасающей клетки от гибели

Черника — это не просто вкусная ягода, а настоящий супергерой для сердца! Ученые из Китая сделали сенсационное открытие: в остатках черничной выжимки, которые обычно остаются после переработки, скрывается полисахарид BBPP80-1a, способный защищать клетки сердечной мышцы от повреждений, вызванных недостатком кислорода.

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