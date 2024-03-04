В Ивановской области увеличена поддержка молочного и племенного животноводства

<p> Средства господдержки сельхозтоваропроизводители региона получат до 1 апреля. </p> <p> В этом году на поддержку молочного и племенного животноводства предусмотрено 186,2 млн рублей, что на 10% больше уровня прошлого года.
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